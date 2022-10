¿Silvestre Dangond dejó tiradas las grabaciones de Leandro Díaz? esto dijo su representante

Silvestre Dangond es uno de los personajes más reconocidos de la música colombiana, no solo dentro del país sino en otros países a donde el guajiro ha logrado llegar gracias a su talento y su especial forma de intepretar el vallenato, pero el urumitero no se ha quedado solo con la música, aprovechando su popularidad ha decidido incursionar en el mundo de la actuación y no en cualquier papel secundario, nada más y nada menos que un protagónico, en televisión nacional y en horario ‘prime’.

El costeño ha debutado por todo lo alto en el mundo de las producciones audiovisuales dando vida al juglar vallenato Leandro Díaz, como era de esperarse muchas personas estaban a la expectativa de cómo se comportaría Dangond en esta otra faceta y aunque en principio la misma producción no arrancó muy bien y el cantante recibió críticas por su interpretación del músico, debido a como se veía imitando su ceguera, con el tiempo ha sabido ganarse al público.

Tanto así que la novela ha logrado disputarse muy de cerca el primer lugar del rating con La Voz Senior de canal Caracol, algo que no lograba el canal RCN desde hace años, cuando siempre se veía rezagado.

Los rumores alrededor de la actitud de Silvestre

Con el reconocimiento vienen los comentarios y estos apuntaron a Dangond, afirmando que el artista había dejando tirada la novela por lo que el canal se habría visto obligado a poner un doble en su lugar para poder seguir con las grabaciones. Ante esto su representante Carlos Bloom salió a poner la cara para aclarar los rumores que rondaban al guajiro.

En sus redes sociales Bloom dijo “Confirmo que Silvestre Dangond grabó todas las escenas correspondientes como protagonista de la novela Leandro. En ningún momento el canal RCN ha pensado en un ‘doble’ para personificar a Leandro Diaz. El contrato se cumplió a cabalidad entre las partes”.