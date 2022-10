Lo negó todo: Paulina Rubio se refirió al incidente de la playa como un “montaje”

En las últimas semanas, la cantante Paulina Rubio estuvo en boca de todos por una bochornosa situación que protagonizó y que se volvió viral en redes sociales. A raíz de lo ocurrido, la mexicana se convirtió en blanco de burlas y críticas, por lo que se vio forzada a pronunciarse al respecto.

El programa español Fiesta fue el encargado de divulgar las imágenes originales en las que se ve a la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’ haciendo sus necesidades en medio de una playa europea y posteriormente limpiándose con unas rocas.

“Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa, a la vista de todos, apartada de la orilla y entre varias rocas. Paulina se agacha y finalmente lo hace. No lo piensa y no ha podido aguantar el apretón”, fueron las palabras de los conductores del programa.

Paulina Rubio se pronunció sobre lo ocurrido

Durante los primeros días de la polémica, la artista permaneció en silencio. Sin embargo, recientemente apareció para dar su versión de los hechos.

Durante una entrevista con el diario mexicano El Universal, la mujer de 51 años se refirió a las imágenes como un “montaje” y aseguró que simplemente se trataba de mala propaganda para hacerla quedar mal a los ojos del público.

“Eso yo creo que es un fotomontaje, aunque pues yo si ca…”, fue la peculiar forma de responder de la artista.

Por otra parte, negó que se tratara de un evento reciente y mencionó que las fotos pudieron ser tomadas en el 2012, de alguna vez que estuvo en la playa con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido también como ‘Colate’.

“Yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita. En las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, comentó.

Finalmente, aseguró que los comentarios que ha recibido en redes y medios de comunicación la tienen sin cuidado. “No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”.