¿No le da pena?, Paulina Rubio hizo sus necesidades en plena playa

Paulina Rubio siempre ha sido una mujer que poco o nada le ha importado lo que digan de ella. Sin embargo, parece que ahora si está excediendo los límites con las cosas que está haciendo, ya que ahora fue captada haciendo sus necesidades en la orilla de la playa.

Nadie puede negar el talento que ella tiene y la facilidad de conexión que tiene a través de su música, pero también es cierto que ha sido muy polémica con su presencia en las redes sociales, sobre todo en pandemia, cuando compartió un video de “ánimo” para todos sus seguidores, y terminó siendo la prueba, para muchos, del consumo de sustancias psicoactivas.

A pesar de que ella afirmó que era mentira, cada vez queda más en evidencia que no está del todo bien, pues hace cosas que una persona en sus cinco sentidos y sabiendo las consecuencias, no haría.

Fue el caso precisamente de esta foto que fue filtrada por un programa de televisión, en donde la pillan en una playa tomando el sol, disfrutando al aire libre, etc. Lo que generó indignación no fue precisamente eso, sino lo que hizo después, parece que la cantante no se aguantó o la cogió un dolo, pues se alejó un poco del resto de gente y empezó a hacer popo, según lo que los mismos presentadores dijeron.

Aparte de eso, cogió una piedra y empezó a limpiarse con ella. Teniendo en cuenta que no es una acción normal que todos hagan en público, los comentarios y críticas empezaron a caerle encima, sobre todo porque consideran que pudo haber niños presenciando tal acto.

Ante esto, la cantante no se ha pronunciado y se presume que no lo hará.