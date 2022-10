‘La Liendra’ y el conflicto legal en el que se involucró por un problema en su apartamento

‘La Liendra’ es uno de los influencers que más interactúa con sus seguidores, dejando ver no solo contenido divertido, sino también varios detalles de su vida personal, como por ejemplo, el nuevo y lujoso apartamento que compró. Sin embargo, ahora está involucrado en un pequeño problema legal debido a un inconveniente que se presentó hace poco con el inmueble, mostrándose molesto al respecto.

El comediante ha relatado en más de una ocasión que sus inicios son humildes y que con mucho trabajo ha logrado escalar entre las adversidades para tener la posición económica actual, mostrando algunos lujos a través de sus historias.

Y entre ellos está un costoso apartamento con varias habitaciones espaciosas y una gran vista panorámica. Pero lo que no se percató el joven es que en su dormitorio había una pequeña fuga de agua, la cual se ha manifestado las últimas horas, según comenta en sus historias de Instagram.

“Hay una humedad arriba en la terraza (...) que me está filtrando el agua. Y lo peor es que la gente de administración no me quiere responder. La gente del conjunto me dice como: ‘no, no. Nosotros no vamos a responder por eso’”, dijo La Liendra en tono de burla, mientras adelantaba que se involucraría legalmente en el asunto. “Me va a tocar mandar a arreglar eso a mí, pero es súper caro el daño. Yo voy a poner abogados y todo”.

El creador de contenido también se aventuró a tomar por sus propias manos el asunto al revisar cuál era el problema que había en la terraza del edificio, trepando hasta la zona y dejando varias situaciones cómicas en video. También hizo una denuncia en tono de broma, haciendo referencia al problema que está presentando.

A propósito de esto, muchos seguidores le comentaron que este tipo de situaciones no las debe tomar tan a la ligera y enseriarse un poco más. Sin embargo, La Liendra respondió que él prefiere ver las cosas con humor y dejar que sus abogados sean los que peleen: “Ya tengo abogados, yo los pago. Ellos son los que se dedican a pelear”.