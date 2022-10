“Esto involucró muchas cosas”: Camilo Triana, expareja de JuanDa reacciona a sus declaraciones

JuanDa es un influencer quien se ganó el corazón de sus seguidores debido a su espontaneidad y carisma que lo caracteriza. Durante algunos meses el joven estuvo ausente de las redes sociales y muchos de sus seguidores pedían que volviera. Este 26 de octubre, el creador de contenido regresó para narrar el difícil proceso de depresión y ansiedad que ha atravesado. Además, que estuvo internado en dos ocasiones con el fin de recibir la ayuda correspondiente.

Uno de los temas, los cuales eran repetitivos en internet, era su relación con el influencer, Camilo Triana, quienes llevaban 4 años de relación. De acuerdo a las declaraciones de JuanDa terminaron por actos, los cuales no fueron compartidos por él. Asimismo, pidió que no fuera atacado en sus redes sociales, pues, según él, no hay que guardar rencor y tratar de mejorar cada día.

Hace pocas horas, Triana se refirió al tema de su expareja asegurando que no podía volver a su perfil de Instagram, haciendo como si nada estuviera pasando, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de JuanDa. Camilo aseguró que no iba a revelar mayores detalles, pues, prefería no hacer de esto un drama, aunque al creador de contenido se le vio bastante afectado por la situación.

El influencer relató que su relación terminó hace algunos meses y esta involucro muchas cosas e incluso sus respectivos crecimientos en las diferentes redes sociales. Camilo enfatizó: “Con Juan nos conocimos cuando no teníamos ni mi$rd!(...) Yo no conocí a Juan con 4 millones de seguidores, para los que dicen que solamente estaba con él por seguidores, yo conocí a Juan hace muchisimo tiempo”.

Posteriormente, Triana agregó que si bien eran repetitivas las preguntas de sus seguidores con respecto a la desaparición del influencer, indicó que nunca se refirió al tema, ya que, era una situación que solo debía ser revelada por JuanDa, al igual que tampoco lo hicieron ninguno de sus amigos. “Por respecto a su privacidad (...) de hecho fue una de las últimas cosas que hablamos, como no voy a hablar de ti, es tu privacidad, te corresponde a ti”, dijo en sus declaraciones.

Por otro lado, Camilo aseguró que el apoyo fue mutuo debido a que él también reveló que estaba en medio de un período de depresión. Después de esto, llegaron a varias conclusiones, entre ellas, JuanDa fue quien tomó la decisión de no seguir con su noviazgo: “Cuando uno está herido, lo único que hace es lastimar a otras personas y a veces uno tiene que hacerse a un lado para sanar, para entender muchas cosas, para poder sumar, porque si uno no suma en la vida de alguien es mejor no restarle”.

Asimismo, aseguró que se vio afectado por los constantes ataques que recibió en sus redes, por el desconocimiento de las circunstancias que venía en enfrentando, pero, gracias a esto, puedo sostener a su familia y por ende, ha podido ir logrando cada uno de sus sueños.

Finalmente, le agradeció a JuanDa por cada uno de los momentos que le regaló y ahora, se queda con lo más bonito que compartieron juntos, le deseo las mejores cosas para su vida. Sin embargo, enfatizó que aún queda mucho por sanar y agregó: “Ojalá Juan vea esto”.