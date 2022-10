Karen Sevillano habló de Juan Duque y parece que no le caía muy bien

Lina Tejeiro y Juan Duque han terminado su corta relación inesperadamente para algunos. Todo estalló luego de que la actriz y el cantante estuvieran publicando una que otra pulla en sus redes sociales, lo que levantó la sospecha. Ahora que todo está confirmado por la boca del mismo Juan, Karen ha estado defendiendo a su amiga tanto de Juan como de Andy. Eso si, se fue más en contra de Duque.

No se saben las razones específicas que los llevaron a terminar. Se venía corriendo el rumor de que se trataba de una infidelidad, pero rápidamente, Juan confirmó que no tenía nada que ver con eso, sino que habría sido algo más interno y por decisión de ella.

Ahora que el tema está en tendencia en todas las redes sociales, le han preguntado a Karen Sevillano qué piensa sobre la separación de la pareja. Hasta el momento, ella se había mantenido en silencio, pero ante tanta insistencia afirmó:

“Si ella terminó con su novio, ella tendrá sus motivos. A nadie lo dejan por bueno, entonces ella sus cosas malas habrá visto en el muchacho que no le gustaron y por eso decidió terminar. Uno de metida tiene sus opiniones, que la propuesta del noviazgo básica. En el cumpleaños, no sé que le habrá dado porque ella no lo publicó y él tampoco, pero no sé. Si me preguntan a mí qué pensaba de él, que le daba likes a muchas tipas y a mí en lo personal, eso no me gusta, él no es mi novio pero uno analiza. ¿Que tu novio le esté dando like a toda nalga que ve en Instagram?, tampoco”

Algunos empezaron a darle la razón y otros aseguraron que los likes ni los regalos medían el amor que él pudo haberle tenido.