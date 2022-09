La vez que Carmen Villalobos mostró su lado sensible al llorar por un caso de maltrato animal

Carmen Villalobos ha demostrado en más de una ocasión lo profesional que es en su faceta como actriz, destacando con sus papeles en todas las producciones en las que participa. Pero también ha dejado ver su lado humano en más de una ocasión, y uno de los casos más recordados es la vez que dejó aflorar su sensibilidad al reaccionar a un caso de maltrato animal.

La colombiana ha compartido en más de una ocasión lo mucho que le importan las obras sociales, en especial cuando tiene que ver con animales, difundiendo a través de sus historias diversos casos en los que algunas mascotas se han extraviado, o situaciones complicadas de algunos animales callejeros.

Pero en esta oportunidad, Carmen Villalobos decidió grabar una serie de videos en su cuenta de Instagram para dar a conocer un caso bastante complicado de crueldad animal. En los clips detalló lo indignada que se sentía por una situación en la que un hombre agredió fuertemente a un perro.

“Hubo un caso cerca de Bogotá, de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí, y comenzó a pegarle. Y no solamente comenzó a pegarle con las piernas y con las manos, sino que cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro”, dijo la actriz mientras se notaba afectada por el suceso.

En el mismo clip, también relató otros detalles violentos en contra del animal que lo llevaron a quedar en un estado de salud muy grave, comentando que quedó ciego, con algunas costillas rotas y hematomas en la cabeza. También justificó la manera en que aborda este tema, con llanto y voz quebrada, debido a todos los casos similares que le llegan a su bandeja de mensajes directos.

“Sé que hay muchos casos de maltrato. Mucha gente dirá: ‘no, pues, esta boba se pone a llorar por un animal’. Sí, me afecta, me afecta demasiado, me afecta muchísimo”, confesó Carmen Villalobos, invitando a sus seguidores a que, si no comparten una simpatía con los animales, tampoco los maltraten.