Andy Rivera confesó si volvería o no con la madre de su hija

Tiempo atrás el cantante Andy Rivera vivió una historia de amor con Danniela Duque y fruto de esa relación nació Hellen Rivera Duque. Tra su separación cada quien vive por su lado, pero con un fin en común, la hija de ambos.

Puede leer: Andy Rivera muestra cómo es la relación con su hija

Ahora recientemente bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, el cantante de ‘Alguien Me Gusta’ ha revelado en sus historias cómo es la relación con ella tras serle cuestionado sobre si volvería o no con ella.

“Yo nunca respondo estas cosas, pero esto no tiene misterio mi gente, realmente Danni y yo, Danni es la mamá de Hellen, somos parcerisimos, nos la llevamos bien, hacemos un gran equipo para que Hellen se crie con los mejores valores”, contó en primera instancia.

View this post on Instagram

Seguidamente contó que en la actualidad ella tiene su pareja, pero que pese a esto se mantienen en continuo contacto, incluso que hasta con la pareja de ella, ya que agregó que la relación entre todos es muy buena, por lo que aclaró que no volvería con ella.

“Danni tiene su pareja que de hecho nos la llevamos súper bien, yo pienso que realmente hacemos un gran equipo como amigos, no vamos a volver, pero siempre vamos a estar conectados en esa labor por Hellen”, dijo Andy Rivera.

View this post on Instagram

El cantante abrió su corazón sobre su actual situación sentimental y confesó que sigue soltero, y que así será hasta que finalmente haya sanado su corazón, pues no quiere que la persona que llegue se vea afectada por su situación.

“No, no tengo novia y me parece que este no es el momento correcto de hacerlo y menos pasando el proceso que estoy pasando”

— Andy Rivera