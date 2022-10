Yina Calderón contó todo sobre el momento en el que le salió la prótesis y sus seguidores se lo reprochan

A través de su cuenta en la red social Instagram la DJ Yina Calderón mostró cómo fue la intervención en la que le fue retirada la prótesis izquierda que forma parte de lo que fue la glúteo plastia que se practicó semanas atrás.

Puede leer: “Y después sale diciendo que le se le descosió”: Seguidores le advirtieron riesgos a Yina Calderón

Ante el incesante ataque de sus seguidores, quienes le reiteraron las veces que le advirtieron de los riesgos, ella ha salido al paso a explicar a detalle qué fue lo que realmente ocurrió al respecto.

“Salí bien de la sala de cirugía con dolor, pero bien 🙏 les cuento que no fue mi culpa, mi mamá y mi novio me han cuidado como no imaginan yo creo jamás he sido tan juiciosa con una cirugía 😷 el doctor hizo un muy buen trabajo unas prótesis muy proporcionales para mi cuerpo nada exageradas pero toda cirugía tiene sus complicaciones”, contó en primera instancia.

Seguidamente hizo referencia a la manera en la manera en la que el drenaje no se pudo concretar de la manera que se tenía prevista, por lo que este consiguió salida a través de la sutura provocando así el derrame y salida del mismo.

“El líquido que no pudo salir por los drenes salió por la herida de la nalga izquierda y eso provocó se abriera y por lo tanto expulsara la prótesis 😭 les cuento algo en mi toque de Leticia Amazonas ya estaba la herida abierta y sabía que al llegar la iban a retirar por ese motivo el doctor me permitió ir 🧡 en este momento ya está afuera me acompaña solo la prótesis derecha 😭” — Yina Calderón

Reiteró que para la reposición de la prótesis ahora deberá esperar dos meses, por lo que por los momentos solo tiene la de la derecha. Por lo que agradeció a quienes han estado al corriente de la situación y en especial a las mujeres que han sufrido con los biopolímeros y entienden de estos procesos.

Vea el video de la operación aquí

“¿Cómo me siento? La verdad extraña pues no es normal ver tu nalga derecha grande y la izquierda pequeña 😭… Esperar recuperarme y esperar qué pasa ❤️ gracias a los buenos comentarios los llevo en mi ❤️ no es fácil las mujeres me entenderán… Esperaba mostrarles otra cosa, pero Dios sabe qué hace 🎈 voy a esperar mi estado de ánimo suba un poco y nos volveremos a ver …. ¡Los quiero muchachos!”, finalizó Yina Calderón.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, por lo que en los comentarios le reiteraron que lo ocurrido es solo su culpa. “Obvio que es tu culpa, no te has cuidado, imagínate así en recuperación y te vas para el Amazonas 🤦‍♀️ siempre se dañan tus cirugías por tu irresponsabilidad”.