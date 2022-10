Los que se llaman Juan no son fieles y Lina Tejeiro parece comprobarlo

La actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque, según muchos indicios en redes confirman que su relación sentimental acabó. Por ejemplo, la pareja se habría dejado de seguir en redes sociales, lo que confirmaría la posible separación.

Cabe recordar, que el pasado viernes 22 de octubre, Juan Duque fue uno de los invitados especiales en el programa ‘Buen Día, Colombia’. Durante algunas horas, el artista contó detalles de su carrera musical, sus proyectos y ventiló algunos temas de su vida personal.

Entre los detalles importantes, el cantante reveló que sí atraviesa una crisis en su relación sentimental con Lina Tejeiro, debido a las distancias de las carreras que ambos mantienen y que les impide estar juntos.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no le va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el paisa.

Puede leer: Lina Tejeiro habla de las criticas a su ombligo y como define su cuerpo

Después, lo que detonó una serie de especualciones a través de Twitter, fue que Tejeiro comentó un tuit que llamó la atención. “Para mi es importante que un man sea exclusivo hasta con los ‘likes’”, escribió una usuaria.

A lo que la actriz respondió: “X1000 pero siempre se queda uno con el sigue cul*s 3000 pro max 2TB”.

Además de esto, una internauta habría afirmado que Juan Duque le estaba coqueteando mientras estaba con Lina Tejeiro. Lo que confirma que aquellos que se llaman Juan son infieles.

“¿Cómo así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? JAJAJAJAJA Dios, amo mi trabajo”, fue el mensaje al que Lina respondió con un simple emoji haciendo referencia de desconcierto.