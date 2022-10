¡Afilada! Sara Uribe enseña cómo responder de manera creativa a todo tipo de insultos

Sara Uribe suele mantenerse muy activa en las redes sociales, publicando todo tipo de contenido, desde videos cómicos hasta fotos que se roban la mirada de muchos seguidores. Pero así como es elogiada, también recibe mensajes de muchos internautas que la critican por diversos motivos. Sin embargo, la influencer demostró que tiene una gran capacidad para devolver de manera creativa los malos comentarios.

A través de los años, la modelo ha sido el blanco de críticas en diversas oportunidades, siendo catalogada en más de una ocasión como “vulgar” por publicar fotos en las que posa con atuendos sugerentes.

Pero a Sara Uribe no suelen afectarle ese tipo de mensajes, y recientemente lo probó al preguntarle a sus seguidores cuáles han sido los peores insultos que han recibido, de modo que ella pudiera contestar creativamente ante ellos. Esta dinámica tuvo muy buena recepción por parte de los usuarios de Instagram, mostrando varios mensajes compartidos por sus seguidores.

“Un tipo una vez me dijo ‘patética’. Me dijo una rabia”, reseñó una seguidora. Pero la influencer encontró una buena respuesta ante la crítica, compartiendo la definición del término “patético”: “Yo creo que el patético es él porque está como angustiadito”.

Otra internauta compartió un insulto más: “Una doña me dijo ‘seguro eres una arrendada por aquí, ni casa tendrás’”. Seguidamente, Sara Uribe le enseñó cómo responder de manera contundente, pero con compostura, a la mujer: “Arrendada, mi amor, pero con capital. Que usted no lo vea es otra cosa”.

En relación a las críticas por su físico, la modelo seleccionó un insulto muy apropiado: “Cuando fui a visitar a la familia de mi esposo y me dijeron que estaba gordita”. Enseguida, respondió con un contundente texto de empoderamiento y seguridad. “Donde hay carne, hay fiesta, mi amor: al final de cuentas no se la c***n en familia. Usted, relajadita que no hay nada más sexy que la seguridad”.

