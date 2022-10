Sara Uribe mostró el amuleto que le dio fuerzas en una etapa importante de su carrera

Sara Uribe se ha mostrado como una mujer muy segura de sí misma, tanto en la televisión como en las redes sociales. Sin embargo, recientemente reveló que tuvo un momento complicado al inicio de su carrera, pero logró compensarlo de manera efectiva gracias al apoyo de un particular amuleto que llevó consigo en diversas ocasiones.

Esto pudo haber pasado desapercibido durante sus inicios en el mundo del espectáculo, ya que incluso en la actualidad la joven suele llevar atuendos llamativos, tanto por lo reveladores que son como por lo diferentes que lucen, eso incluye accesorios y detalles particulares que fácilmente pudieron haber quedado inadvertidos por muchos.

Pero en una publicación de Instagram, Sara Uribe confesó que durante una etapa complicada de su vida llevó una pulsera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual le daba “fuerza”, “vida” y la “llenaba de energía para continuar”, dejando ver que no solo se trataba de un accesorio más en su outfit.

“Una pulsera puede ser cualquier cosa para muchos pero para mí lo fue todo en momentos difíciles, me daba fuerza, me daba vida y me llenaba de energía para continuar”, escribió la modelo en el post de Instagram. “¿Quién se acuerda cuándo usé esta pulsera?”.

A propósito de la pregunta que hizo Sara Uribe en el post, muchos de los internautas no perdieron tiempo de reaccionar, comentando que recordaban esa pulsera de cuando la influencer apenas comenzaba su carrera en ‘Protagonistas de nuestra tele’, dejando ver que fue durante esa etapa de su vida que presentó algunas dificultades.

“Sarita hermosa, esa pulsera la usó en ‘Protagonistas’”, “Yo me la compré porque se puso de moda cuando estabas en ‘Protagonistas de nuestra tele’” y “Yo tenía un negocio de accesorios y la vendí mucho. Me preguntaban por la pulsera de Sara”, fueron algunos de los comentarios que la joven recibió en el post.