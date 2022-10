Andrea Valdiri contó su duro trabajo antes de ser millonaria: vendía perros calientes

En el programa en redes ‘Machichoneando’ conducido por el influencer y consultor de imagen José Pareja la barranquillera Andrea Valdiri contó cómo era su duro trabajo antes de ser millonaria: vendía perros calientes.

En esta entrevista, la bailarina aparece vestida totalmente de azul rey y allí habló de su inicio en redes, el conocimiento que tuvo que adquirir y, sobre todo, que trabajó y estudió al mismo tiempo para poder llegar a cumplir sus sueños.

“Cuando empecé en las plataformas digitales fue porque cogí conocimiento de la universidad, el estudio sí sirve y hay que empalmarse. Hice las prácticas en una multinacional farmacéutica y yo iba entaconada, me sentía la gerente de la empresa. Yo era community manager, ahí manejaba las redes sociales y conocí cómo vender un producto, a hablar con los clientes y cómo hacer un tema digital”, fueron las primeras palabras de la figura pública.

Entre el trabajo duro que realizó de joven, Valdiri contó que estudió becada, jugaba fútbol y dormía muy poco, porque no tenía tiempo para hacerlo.

“Les voy a contar como era mi vida normal, sin redes y sin nada: comenzaba y me levantaba a las cuatro de la mañana para ir al mercado que se llamaba La Magola, en Barranquilla, y compraba la masa de yuca porque la de maíz era más cara, entonces la pintaba de amarillo y la vendía como si fuera de maíz. Vendía fritos -pasteles, empanadas, arepas, entre otros- desde las seis de la mañana. Al mediodía me iba a hacer fútbol y después de las 2:00 p. m. me iba para un lugar que era de un amigo venezolano que tenía tiendas de ropa, allí atendía un almacén solo medio tiempo. Luego, de seis a diez de la noche estudiaba en la universidad”, relató Andrea Valdiri.

Esta rutina diaria la complementaba en turnos nocturnos vendiendo perros calientes en un local hasta las 2 de la madrugada.

“Apenas salía de la universidad me iba a hacer el tema de los perros calientes. Al lado -de donde trabajaba- quedaba un bar y ahí se sentaba mucho viejo tomador. Entonces, vendía los perros calientes después de la universidad hasta las dos de la mañana. Después, volvía y me levantaba a las cuatro... yo no dormía”, contó la influencer.

Finalmente envío un mensaje a los jóvenes para que agradezcan ese precioso tiempo y se dediquen a trabajar para lograr sus sueños. “Estaba joven y uno tiene que aprovechar la juventud no solamente para tomar, rumbear... La juventud se aprovecha para crear tu futuro”, concluyó la barranquillera.