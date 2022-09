Andrea Valdiri se lanzará como presentadora y cumplirá uno de sus sueños

Andrea Valdiri es una de las creadoras más reconocidas y con más seguidores de Colombia. Gracias a dichos seguidores, ha logrado muchas cosas, pues son precisamente ellos quienes la han apoyado a lo largo de su carrera en el contenido digital.

‘La Valdiri’ ha conseguido muchas cosas gracias a los videos que empezó a grabar desde hace años, bailando canciones de muchos artistas. Fue tanto el furor, que muchos incluso le pagaron para que subiera sus canciones.

Pero uno de los sueños de la barranquillera fue ser presentadora, pero hasta el momento no se le había dado el momento. Se ha subido en muchos carros en los carnavales icónicos de la ciudad y se ha vuelto una de las figuras más queridas allá y en Colombia.

Gracias a ello, hoy en día una empresa la tuvo en cuenta para que ella fuera la presentadora de unos premios:

“Estoy super feliz, mérenme los ojos, brillantes, machi. Siempre que después de una tormenta, viene la calma con bendiciones. Fíjense que hace dos años yo aparecí en el Time Square, en las pantallas de Latin Plug que es una empresa maravillosa y me han apoyado varias veces. Y este año tenían convocadas a varias presentadoras y obviamente tenían que elegir. Imagínense que con el apoyo de ustedes, ellos me tuvieron en cuenta y este año voy a presentar. Soy la presentadora oficial, la voy a dar toda. Estoy super feliz porque de verdad que no es tarde, machi, y ese apoyo bonito de ustedes y que valoren el esfuerzo que hago cada día”

A pesar de la felicidad, muchos comentarios se leyeron, respecto a que nadie conocía esos tales premios “Esos premios los conoce nada más ella”. Otros al contrario, la felicitaron porque pudo salir de una dura situación, refiriéndoselo al problema que tiene aun con Lowe León.