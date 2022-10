Mafe Romero: El otro lío en el que estuvo involucrada y no salió bien librada

La presentadora Mafe Romero, de quien todos hablan esta semana, por el incidente con su vestuario en el set de grabación de Lo sé todo, hace unos meses anunció que fue víctima de una agresión en la entrada del edificio, cuando se dirigía a grabar el programa. También confesó que esta agresión habría sido causada por supuestos líos pasionales, ya que dos mujeres la increparon, la acusaron de ser la amante del esposo de una de las agresoras.

“No sé cómo hice para hacer el programa porque tengo los nervios de punta, tengo miedo. No me esperaba una situación de estas. Yo iba llegando, hablando por celular, cuando una señora me pregunta si soy Mafe, yo respondo que sí. Creí que de pronto quería una foto, pero me dijo una cantidad de improperios, me manoteó y ahí yo quedé en shock”, dijo la presentadora, explicando lo que sucedió momentos previos a su aparición en televisión.

En ese momento. presentadora subió una serie de historias en las que afirmó que esta situación “no fue ‘show’ suyo” y tampoco estaba planeado. De hecho, la colombiana ha sido enfática en que “pensó que se trataba de una cámara escondida” o alguna broma, pues ella no sabe ni siquiera de qué hablaba aquella mujer.

Lea también: A presentadora colombiana se le salió una en programa en vivo

“Lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír. Yo pensé que hasta era una cámara escondida, yo miraba a la señora y decía: ‘Diablos, señora, cálmese’. Me daba mucha risa y me dio mucha risa porque qué mala actriz, o sea, hubieran buscado una mejor actriz porque terminar diciéndome: “eres muy bonita”, como que no”, mencionó la famosa en su contenido, afirmando que seguía esperando las fotos, los chats y las pruebas en su contra por el supuesto amorío que ella tenía con el hombre.

También le puede interesar: Esta es la enfermedad que tiene el ‘gordo’ Ariel, por la que decidió despedirse de sus familiares

Y concluyó que “tengan mucho cuidado por cómo replican los contenidos”, agregó Mafe Romero, señalando que era muy delicada esta forma de actuar, teniendo en cuenta que le rompieron el celular y la insultaron sin motivo.