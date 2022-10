Daniela Ospina recordó el método “golpeado” de su mamá para enseñarle las tablas de multiplicar

Daniela Ospina es una de las figuras colombianas que más interactúa con sus seguidores, bien sea compartiendo detalles de su emprendimiento, o con rutinas de ejercicio. Pero también suele compartir un poco de su vida personal, como el hecho de recordar parte de su infancia y lo que tuvo que vivir con su mamá cuando debía aprenderse las tablas de multiplicar.

La empresaria suele ofrecer detalles de su niñez cada cierto tiempo, bien sea con una anécdota o con una simpática imagen, aunque últimamente no se ha vuelto algo muy frecuente en sus redes sociales. En cambio sí ha mostrado varios momentos del crecimiento de su hija que comparte con James Rodríguez, Salomé.

Y a propósito de esto, a través de una historia, Daniela Ospina invitó a sus seguidores a que comentaran cómo lograron aprenderse las tablas de multiplicar. Al día siguiente, la influencer comentó que todas las anécdotas que compartieron sus fanáticos la hicieron reír mucho.

Pero esta dinámica no solo la hizo sonreír, sino que también le desbloqueó un recuerdo sobre su propia experiencia con esta etapa matemática, revelando que el método que usaba su mamá era un poco “golpeado”, pero que al final del día terminó siendo muy efectivo.

“Ayer hablaba con mi mamá, y la manera en que me enseñó fue muy particular, un poco golpeada. Pero bueno mami, gracias porque multipliqué muy bien, me fue muy bien a pesar de los golpes”, comentó Daniela Ospina la curiosa anécdota entre risas.

También le agradeció a los seguidores ya que no solo contaron su experiencia, sino que también le enviaron algunos tips para tomar en cuenta con Salomé, aunque aclaró que la niña ya había pasado esa etapa. “A los que me mandaron recomendaciones, Salo ya se las sabe, está dividiendo”, comentó.