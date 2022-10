Yina Calderón mostró, de la manera más cruda, su glúteo infectado

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más expuestas y a las que menos le importa si la gente se siente bien con lo que sube o no, pues ahora compartió su operación sin filtro. Sin embargo, parece que el tema y el video es tan sensible, que la han criticado duramente, sobre todo porque hay muchos niños en redes sociales que la pueden ver.

Hace un año aproximadamente, Yina se sometía a una extracción de biopolímeros, lo que generó que sus glúteos quedaran completamente caídos. Luego de recuperarse, decidió implantarse otras prótesis con el objetivo de sentirse mejor con su cuerpo, pero lo cierto es que no salió como ella esperaba.

Cada operación tiene sus peligros, pero afirman que lo que le pasó solamente es culpa de ella por no cuidarse bien. Como ella suele mostrar todo lo que le pasa en sus redes sociales, decidió compartir el video del momento exacto donde le extrajeron el implante izquierdo.

Más allá de eso, es impresionante como se le ve el hueco que se le hizo, lo que generó disgusto por parte de los seguidores, que desde hace rato afirman que siempre le pasa lo mismo por no quedarse quieta con intervenciones quirúrgicas.

Con el video, Yina aseguró que “toca esperar 2 meses para poder colarla de nuevo, son cosas que pasan y más si eres paciente de biopolímeros, es mucho más complejo. ¿Cómo me siento?, la verdad extraña, pues no es normal ver tu nalga derecha grande y la izquierda pequeña”

Los comentarios no se hicieron esperar, pues las imágenes de dicha infección son muy fuertes para el público. “Obvio que es tu culpa, no te has cuidado, imagínate así en recuperación y te vas para el Amazonas. Siempre se dañan tus cirugías por tu irresponsabilidad” “Eso se llama el karma por andar criticando los cuerpos de las demás mujeres. Ahí tiene, el que escupe para arriba, en la cara le cae” fueron los comentarios de algunos.