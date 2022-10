“Madura, pana”: critican a Fredy Guarín por un día reír y al otro llorar en Instagram

Fredy Guarín es uno de los jugadores de futbol más recordados de Colombia, por ende, tiene muchos seguidores en sus redes sociales que están todo el tiempo pendientes de cada movimiento que da. Por eso mismo, se dieron cuenta de que no estaba del todo bien cuando publico una foto llorando, dejando preocupado a más de uno, ¿qué pasó?

El jugador tiene todo lo que desea, o por lo menos es lo que muestra en sus redes sociales. Pero eso no ha sido suficiente para que su salud se encuentre en el mejor estado.

Hace poco compartía la buena noticia de que se casaría con su novia Pauleth Pastrana, con quien ya comparte hace algún tiempo, por ende, muchos pensaron que estaba pasando por su mejor momento, pero a pesar de la felicidad, no había algo más alejado de la realidad, pues su salud mental no está estable.

Todo sucedió cuando Fredy compartió una foto llorando con el siguiente mensaje:

“Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para general lástima ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente, estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quién guíe nuestra alma y corazón”

Obviamente, muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, hasta que compartió otra foto sonriendo y un poco mejor, lo que pareció molestarle a algunos:

“No deja la payasada. Un día llorando, otro cagado de la risa y otro agrandado. No jodas, madura pana. Aporta cosas positivas a tus seguidores pana”

Pero Fredy no se quedó callado y decidió responderle que “mi pana, tome lo que le sirva y si ve que no le sirve nada, no me siga y deje que otro si lo hagan” dejando claro que al final son sus redes sociales y puede decir qué sube y qué no.