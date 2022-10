¿No estaba mal de plata? ‘Epa Colombia’ es condecorada y anuncia que emprenderá en este país

‘Epa Colombia’ es una de las empresarias que más ha crecido en los últimos años, gracias a sus productos capitales para mujeres y ahora, anunció que lanzará una nueva línea para hombres. La creadora de contenido ha dicho que fue por su esfuerzo y dedicación que pudo construir un imperio, según ella, ahora cuenta con penthouse, varias casas, motos y algunos autos. Además, agradeció a su papá, quien desde el principio la apoyo en su idea de emprender e incluso le prestó dinero para poder iniciar con sus keratinas.

Hace pocas horas la influencer tomó por sorpresa a sus seguidores con una serie de fotos, en la que se le ve con algunos diplomas y distinciones. De acuerdo con su publicación, la empresaria fue condecorada por su apoyo hacia la mujer y fue premiada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y la Asamblea de Ecuador.

En medio de la emoción, Daneidy aseguró que esto se debe a su " carácter de emprendedora” y su “fortaleza”. También, aprovechó para saludar y agradecer a todos sus fans, pues, enfatiza que gracias a sus compras, ella ha podido construir su empresa.

Si bien, hace varios días, ‘Epa’ hizo pensar a sus seguidores que estaba mal de dinero, luego de un anuncio a través de su cuenta de Instagram, en el que relata: “Necesito pagar una deuda, entonces, quería que me ayudaras. ¿Qué tal, si me compras un ‘súper combo’ y te puedes llevar cualquier camisa? Te puedes llevar esta (camisa), te puedes llevar un pantalón, te puedes llevar unos zapatos… Si me compras por el ‘call center’, te envío mi ropa, toda mi ropa es cara, todo vale de 100.000 pesos para arriba.

Pero, al parecer, esta ya estaría en el olvido, pues, en medio de su emoción por lo ocurrido, aseguró que buscaba seguir dándose a conocer en otros países. “Cada día estamos creciendo más, pronto llegaremos a Ecuador y al resto del mundo”, finalizó la empresaria.