¿Se acabó la pelea? Marbelle bloqueó a Matador para dejar el ‘show’ en las redes sociales

Marbelle no aguantó las estocadas de Matador Foto: Instagram @marbelle / @matador000

Marbelle dejó a todos con ganas de más luego de una acalorada discusión en la red social Twitter con Matador, y es que sí bien este hizo uso de su humor chispeante y característico a la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ no le gustó mucho.

Puede leer: Así reacciona Marbelle cada vez que le cuestionan sobre si se va de Colombia

Es así como Matador ha mostrado por medio de sus redes sociales lo que ha sido el resultado de la discusión a su manera con un pie de publicación que ha desatado la risa de todos los que lo apoyan y de los detractores de la cantante.

Los invito a ver esta triste historia. pic.twitter.com/oKnpIUPl3p — matador (@Matador000) October 21, 2022

Tal como era de esperarse la reacción de los usuarios no se hizo esperar: “Por algo le dicen matador hahaha 🔥 pobre Marbelle”, “Esos supositorios hicieron efecto y no en matador 🤣 🤣 🤣 🤣”, “Si te bloquean es porque algo hiciste muy bien ja ja ja ja ja 👏🏻” y “Ah pero se pone a recochar y no aguanta recocha pesada 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣”, son solo algunos de los mensajes que destacan en el post como respuesta de los seguidores de Matador.

¿Cómo inició la pelea entre Marbelle y Matador?

Días atrás Matador lanzó un tuit un tanto provocador en el que mencionó al senador Miguel Polo Polo y a la cantante, sugiriendo que ella puede perfectamente reemplazarlo en sus actividades políticas.

“Yo propongo que si Miguel Polo pierde su curul sea reemplazado inmediatamente por Marbelle. No podemos perder nuestra cuota de humor en el Congreso. Firma esta petición”, tuiteó Matador y de inmediato se llenó de respuestas.

Yo propongo que si @MiguelPoloP pierde su curul sea reemplazado inmediatamente por @Marbelle30.



No podemos perder nuestra cuota de humor en el Congreso.



Firma esta petición. — matador (@Matador000) October 13, 2022

Pero entre tantas llegó también la de Marbelle quien no dudó en atacar de manera frontal al caricaturista y lo comparó con un consolador.

Si alguien necesita un consolador … matador lo reemplazará inmediatamente! https://t.co/5GqBt7XsCx — MARBELLE (@Marbelle30) October 13, 2022

Tiempo más tarde Matador le respondió opinando sobre su música, lo que se convirtió en la gota que derramó el vaso, por lo que la cantante decidió bloquearlo, en definitiva.