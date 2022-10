Así reacciona Marbelle cada vez que le cuestionan sobre si se va de Colombia

Tachan a Marbelle de hipócrita por no haberse ido de Colombia Foto: Instagram @marbelle.oficial

Es de conocimiento público que Marbelle manifestó todo su descontento durante el proceso de campaña presidencial de Gustavo Petro y dentro de las tantas cosas que aseguró es que si él ganaba se iría de Colombia.

Todo esto a tal punto que inmediatamente que se supo que Gustavo Petro iría a la segunda vuelta y luego de haber ganado definitivamente la Presidencia de Colombia comenzaron los ataques en redes sociales hacia Marbelle de parte de sus detractores, quienes se quedaron a la espera de que se fuera del país, pero tal cosa nunca sucedió.

Ahora la cantante ha logrado capitalizar ese descontento y lejos de cumplir su palabra hace ironía con ello tal como lo de muestra en su video más reciente en la red social Instagram.

En él se le ve a Marbelle entrar a uno de los aeropuertos de Colombia buscando una de las puertas de embarque, pero al llegar a la taquilla es recibida por una de los trabajadores que lejos de sorprenderse por quién tiene ante sus ojos, se mofa de la cantante.

“Uy doña Marbelle, no me diga que nos va a ir del país. La vamos a extrañar tanto”, le dice la trabajadora mientras la cantante de ‘Como Me Haces Falta’ la mira con molestia y voltea sus ojos en señal de desagrado. Pero de inmediato surge una especie de portal dentro del aeropuerto al que ella decide acercarse y tocarlo para ser arrastrada por él.

Reacciones al video de Marbelle

La publicación del promocional en la cuenta de Instagram de Marbelle ha desatado una infinidad de reacciones divididas pues algunos la tachan de hipócrita, mientras que otros le aplauden la forma en la que le está sacando provecho a la situación.

“Hipocresía la que vive Marbelle, oposición visceral y llena de odio, que siga reconstruyendo su imagen deteriorada por ella misma, y esperemos que le vaya mejor que en sus últimos conciertos, es verdad que todos nos merecemos una segunda oportunidad” y “La gente odiándola, pero ella ganando platica. Así si se vive sabroso que nos resbale lo que digan de la meta es conseguir lo que Dios sabe nos merecemos ya vivamos nuestras vidas y luchemos por lo nuestro dejemos la vida ajena en paz 🙌”.