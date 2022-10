Encuentran a mujer que llevaba tres años muerta en su apartamento, ¿Cómo es que nadie se dio cuenta antes?

En Internet se pueden encontrar unos casos que a cualquiera lo dejan con los pelos de punta, en este caso no es para menos, empezando por el mismo hecho qu euna persona muera y las personas alrededor no se den cuenta ya indica que algo malo estaba pasando con la persona, sus amigos, familia, y sus vecinos, que no se dieron cuenta durante tres años que estaban conviviendo al lado de un muerto, y la explicación de esto es aún más impresionante.

La protagonista de esta historia es Joyce Carol Vincent, una mujer de 38 años que vivía en el Reino Unido. Aunque parezca una locura Joyce fue encontrada en su apartamento tres años años después de muerta y nadie se había dado cuenta, ni siquiera pensaron que su ausencia se debía a su fallecimiento. Días antes de que sucediera el hecho la mujer había renunciado a su empleo y se había alejado de sus personas cercanas, por lo que nadie prestó atención cuando la dejaron de ver.

Ahora otro tema que causa extrañes es ¿Cómo había un cuerpo en descomposición dentro de un apartamento y ninguno de los vecinos se dio cuenta? la respuesta es aún más extraña, el olor del cuerpo putrefacto se confundía con el olor de unos contenedores de basura cercano, además según informaron unos jóvenes se iban a drogar cerca a su apartamento por lo que hacían ruido y creían que la mujer estaba dentro de la casa.

Las personas cercanas de la mujer indicaron que esta sufría de violencia doméstica por lo que cambió de apartamento intentando comenzar una nueva vida y sus conocidos asumieron que había desaparecido con la intención de alejarse de su agresor, sus familiares le escribieron cartas esperando respuesta que claramente nunca llegaría. Los recibos se debitaban directamente de su cuenta y por eso seguía al día. Descubrieron el cadaver porque la deuda de su apartamento era de varios miles de dólares y cuando las autoridades fueron a revisar encontraron la desagradable imagen.

El cadaver esquelético de la mujer estaba en el sofá frente a su televisor, el cual curiosamente seguía encendido y además había algunos regalos de navidad en el lugar. Quienes analizaron el cuerpo indicaron que la mujer sufría de asma y presumen que pudo darle un ataque fulminante que acabo con su vida sin que pudiese pedir ayuda o alguien se percatara de la situación.