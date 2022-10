¿Controlada? La Segura explicó por qué ya no toma tantas bebidas alcohólicas

La Segura es una de las influencers más conocidas de Colombia, destacando por publicar contenido de humor y algunos tutoriales interesantes en sus redes sociales y en su canal de YouTube, pero también por ser un personaje que le gustan las fiestas. Sin embargo, a pesar de simpatizar con este tipo de actividades, confesó que lleva mucho tiempo sin abusar de las bebidas alcohólicas.

Desde hace varios meses, la colombiana se ha mostrado un poco más enfocada en lo que se refiere a su trabajo como creadora de contenido, además de otras reuniones de negocios, alejándose un poco de ese pasado fiestero, pero sin dejarlo a un lado del todo.

Sin embargo, sí confesó a través de una serie de historias de Instagram que desde hace mucho tiempo no se “emborracha”, a pesar que no deja de consumir bebidas alcohólicas, solo que ahora lo hace con más moderación. “No recuerdo ni siquiera la última vez que yo me emborraché. Desde que me recuperé no he bebido al punto de emborracharme, máximo de prenderme un poquitico”, reveló La Segura.

También acotó que la razón de esto es que desde hace meses no se siente con ganas de festejar como solía hacer antes. Pero aclaró que esto no significa que de vez en cuando no pueda tomar uno que otro trago cuando se encuentre en una fiesta o de vacaciones, tal y como ha demostrado en previas oportunidades.

La Segura disfrutando un trago Instagram: @la_segura

“No estoy como en el ‘mood’ de borrachera en este momento. Me acostumbré mucho a tomar ‘moscow mule’, que me parece que es un traguito como que muy chévere, que lo pone a uno rico, charlón. No alcanzo ni siquiera a estar como prendida”, dijo la joven en una sesión de preguntas a altas horas de la madrugada.

Además, acotó lo bien que se sentía de poder llegar a su casa y acostarse sin problemas y despertarse sin resaca. “Qué felicidad tan infinita, no hay guayabo, no hay nada”, celebró La Segura.