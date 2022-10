La Segura asegura que ha tenido que dejar de ser tóxica en su relación con Ignacio Baladan

Hace poco La Segura hizo una travesía para poder llegarle de sorpresa a su novio Ignacio Baladan y en lo que fue la planificación del viaje relámpago, y del trayecto hasta su destino la creadora de contenido se sinceró sobre su relación con él.

La colombiana precisó que la comunicación con su actual pareja es más que constante y resaltó que nunca dejan nada a medias, pues el propósito que tienen como pareja es técnicamente no dormir hasta solucionar alguna diferencia.

“Nosotros nunca en la vida nos dejamos de hablar, así tengamos una diferencia. Mi novio es el tipo de hombre que no le gusta no abordar una discusión, o una diferencia, me siento afortunada por eso porque mi hombre no es un macho alfa. Al contrario, nunca nos dejamos de hablar podemos abordar el tema inmediatamente, y lo soltamos rápidamente. Jamás en la vida hemos tenido comportamiento tóxico ninguno de los dos”, contó La Segura.

En los clips compartidos en su red social Instagram mostró cómo se las ideó para que él no sospechase nada de su viaje mientras hacía énfasis en que no quería darle motivos para pensar mal. Y subrayó que después de lo que hizo, como mínimo, merecía el anillo de bodas.

“Muchas veces hay hombres que no tienen una responsabilidad afectiva, yo pasé por una relación muy tormentosa, horrible, asquerosa, donde yo no fui mi mejor versión. Yo he sido tóxica en mi vida en algún momento y creo que es lo que más he evitado ser en esta relación”.

La Segura enumeró cada una de las cosas que está tratando de que no se reflejen en su actual relación y más por la similitud que siente con Ignacio Baladan. Sin embargo, decidió ser tóxica un poco para ponerle un poco de picante a la sorpresa. Y lo consiguió, porque hizo que Ignacio se pusiera más que celoso, pese a que le tocó confesarle que iba camino a su encuentro.