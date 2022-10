“Y después sale diciendo que le se le descosió”: Seguidores le advirtieron riesgos a Yina Calderón

Todo iba bien, al punto que ni se bañaba para no dejarle caer agua a sus incisiones, pero ahora todo cambió para la DJ Yina Calderón pues contó que el drenaje de su glúteo izquierdo se tapó por lo que fue intervenida de emergencia.

Reiteró que se puso las prótesis porque no le gustaba la estética que tenía de sus glúteos, ya que lo tenía caído por lo que no se ponía ropa apretada, no se ponía bikini en la playa producto de los biopolímeros y que la única manera de reconstruirlos era colocar una prótesis”.

“Resulta que a la prótesis se le deja un drene y el de la nalga izquierda se tapó, eso hizo que el liquido empezara a salir por la incisión, por donde está la herida, por donde suturan, y esa herida tiene que estar seca porque esa zona es húmeda y si no por como es carne amarrada con unos hilos se va abrió, se abrió la nalga izquierda, la prótesis se salió y se infectó”, contó por medio de sus historias en la red social Instagram.

Indicó que no pudo llegar hasta Medellín ya que se encuentra en la actualidad en Bogotá cumpliendo con compromisos, por lo que el traslado le haría más daño ya que no se siente nada bien como para poder ir, por lo que no se pudo atender con el cirujano que le hizo el implante de prótesis, sino con otro.

“De verdad estoy muy mal, solo que yo soy muy fuerte, entonces me van a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó super bien, como les digo la cirugía fue un éxito, pero son cosas que pasan, me van a retirar la prótesis izquierda para lavar y sanar y tocará esperar dos meses. Para mí no va a ser fácil tener una nalga sí y otra no”, dijo llorando Yina Calderón.

Las advertencias de los seguidores de Yina Calderón

Horas antes la DJ había tenido una presentación en la que bailó y brincó, pese a seguir de reposo médico, ante esto los fanáticos le advirtieron los riesgos, sin embargo, tiempo después llegaron las consecuencias.

“Y después sale diciendo q se le descosió el 🍑🍑.... ja ja ja ja”, “Nena cuídate esa cirugía, después vienen las complicaciones 😮” y “Para que no se habrá la cicatriz 👏👏👏👏”, son algunos de los mensajes como recomendación de los seguidores.