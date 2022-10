Tatán Mejía se cansó que le digan como criar a sus hijas y les respondió con enojo a quienes lo critican

Aunque Sebastián ‘Tatán’ Mejía era conocido anteriormente por ser un excelente exponente del motociclismo extremo, representando a Colombia en diferentes competencias mundiales, su imagen se vio potenciada cuando participó en la edición 2022 de MasterChef en donde llegó hasta la final gracias a su gran talento culinario, en especial en los emplatados en donde demostró sus habilidades artísticas.

El manizalita está casado hace varios años con la presentadora y actriz María Alejandra Restrepo, mejor conocida como Maleja, a quien conoció en el 2007, luego de que juntos participaran en el reality La isla de los famosos, con Restrepo tienen dos hijas, Guadalupe y Macarena. Precisamente las niñas son las protagonistas de esta historia, pues ya que sus padres son bastante activos en redes sociales desde que eran unas bebés han estado expuestas al ojo público, quien no siempre tiene los mejores comentarios.

A Tatán lo han criticado en varias ocasiones por la forma en la que cría a sus hijas, al mejor estilo que lo caracteriza, relajado sin ponerle muchos problemas a la imagen de sus niñas o a lo que ellas hacen o dejan de hacer, incluso las ha motivado a que monten moto como él y hay videos en donde se les puede ver en pequeñas motos andan por montañas. Al igual que su padre, las niñas se les ve llevar una vida bastante tranquila sin muchas restriciones, lo que ha generado comentarios negativos de quienes lo siguen en sus redes sociales.

Mejía se cansó de que lo critiquen y les respondió fuerte a sus ‘haters’

“Tengo un par de mensajes de que mi hija está muy despeinada, que la peine. Que mi hija por qué duerme conmigo, que la saque. Que mi hija por qué no fue al colegio hoy, que la lleve al colegio. Si usted quiere mandar a su hija todos los días al colegio, mándela. Si usted quiere que sus hijos no duerman con usted, sáquenlos de su cama. Si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos. Si a usted le incomoda que mi hija duerma en mi cama, que mi hija no esté peinada, que mi hija no vaya al colegio, si eso le incomoda, busque ayuda”, dijo Tatán a quienes no lo dejan en paz.