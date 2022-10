Jessica Cediel fue pillada con este famoso músico en pleno concierto

Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas de Colombia. Es conocida por su talento, pero también por su personalidad extrovertida y por conquistar a varios hombres que no se han resistido a su belleza. Parece que le quedaron gustando los músicos porque los rumores dicen que está con uno de los productores más importantes del país.

Lea también: ¿No le da pena?, Paulina Rubio hizo sus necesidades en plena playa

Jessica no ha sido muy afortunada en el amor, pues ha tenido varias parejas, pero ninguna ha llegado a ser lo suficientemente seria para llegar al altar. Con quien parecía por fin terminar de organizarse, terminó en tremendo lío tanto público como legal.

Su amor más genuino y duradero ha sido Pipe Bueno, quien ahora, luego de varios años y un hijo de por medio por parte del cantante, solo siente amor y cariño por la presentadora que en algún momento tanto lo acompañó.

Sin embargo, nunca es tarde para intentarlo. Desde hace algún tiempo se viene diciendo que Jessica no está tan sola como quiere hacer creer, sino que estaría saliendo con uno de los productores más importantes del país, que ha tenido la oportunidad de colaborar con los cantantes más famosos.

Y es que todo pasó cuando una asistente del concierto de Daddy Yankee afirmó que detrás de ella estaba la presentadora y no muy sola, pues la acompañaba el famoso ‘Ovy On The Drums’. A pesar de que no se demostraron mucho amor en público, definitivamente se notaba que tenían un romance, según el mismo, de esta chica.

Lea también: Revelación de sexo casi termina en ‘descuajo’ de una bebé

A pesar de que no le tomó foto a los protagonistas, podría corroborarse con esta misma versión que se escuchó tiempo atrás.

¿Sería la confirmación?, probablemente lo único que están esperando es un poco de tiempo para poder salir en público y mostrar su romance.