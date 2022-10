Con un corto y desgarrador mensaje Natalia París habla de la muerte de las mascotas

El tiempo que se pasa con una mascota sin duda alguna es unas de las experiencias más gratas de la vida, pues ellos forman parte no solo de la familia, sino del ser de cada uno de sus tutores, como lo que comenta en su más reciente post la DJ Natalia París.

Y es que en una imagen junto a su gato y musicalizada con el tema ‘Que Bonito’ de Grecia Vallejo ha extendido una pregunta sobre todo lo que se comenta con respecto a la muerte de las mascotas y lo que ellos evitaron que ocurriera con sus tutores.

“Dicen que cuando muere una mascota, es porque salvo a su dueño de la muerte, y deciden ellos morir por nosotros. Ellos son tanto amor que puede ser muy cierto eso. ¿Tú crees que es cierto? Te leo ……. ♥️”, se lee en el pie de publicación de Natalia París.

Para muchos, en el caso de los gatos, son protectores energéticos, y velan porque el campo áurico esté libre de interferencias y que la energía fluya en armonía, por lo que ellos tienden a engordar, a enfermar y morir cuando la carga energética es muy fuerte.

Como era de esperarse, al ser una encuesta, el post se llenó de reacciones de parte de su comunidad digital, quienes no dudaron en contar sus experiencias al afrontar la muerte de sus mascotas y en avalar sus palabras.

“Súper cierto cuando me pasó 😢 al otro día de morir tipo 2 o 3 a.m. apareció un colibrí y yo no tenía ni flores ni árboles al rededor, sentí que era mi gato diciendo que estaba mejor ¡Fue tenaz ese día!” y “Sí lo creo Ellos por amor se sacrifican y toman nuestra enfermedad para sufrirla por nosotros. 😔”, son algunos de los mensajes que destacan.