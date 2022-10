Aida Victoria Merlano recordó la pesadilla que vivió con su cabellera: “me maté el cabello”

Aida Victoria Merlano no solo se encarga de mantener a sus seguidores entretenidos con el contenido cómico que publica en sus redes sociales, sino que también presume su figura en diversas publicaciones, recibiendo muchos elogios de sus fanáticos. Sin embargo, confesó que su apariencia no siempre fue tan impecable, dejando ver que en el pasado vivió una pesadilla con su cabello.

La joven ha publicado en más de una ocasión varios detalles respecto a cómo mantiene su aspecto, mostrando a través de diversas historias algunos clips en los que se ve en el gimnasio, no solo bromeando con el personal, sino también ejercitándose. En cuanto su piel y cabello, también ha comentado sobre los diversos productos y métodos que emplea para mantenerse regia.

Pero una historia reciente, Aida Victoria Merlano confesó que en el pasado algunos problemas con su melena, explicando que pasó por varios procesos cosméticos que la llevaron a perjudicarla por muchos años.

“Tú hoy me ves la pelera de tu vida y tal, pero yo fui pelipasmada. Yo fui rubia, me maté el cabello y duré dos años con el cabello aquí”, dijo la creadora de contenido mientras señalaba la parte superior de su busto. “O sea, que de aquí no pasaba”.

Aida Victoria Merlano cuenta la pesadilla que vivió con su cabello en el pasado Instagram: @aidavictoriam

En el corto clip, también mostró una foto en la que lucía con su cabellera completamente rubia, dándole un aspecto muy diferente al actual. Además, dejó ver cómo quedaron las puntas de su cabello tiempo después cuando ya tenía una tonalidad más oscura.

“Eran unas puntas quemadas, una vaina tostada que yo, cada que me lavaba el cabello veía cómo se me venía, una vaina horrible. Decía: ‘¿qué maldición estoy pagando yo?’. Probe full vainas y yo dije: ‘bueno, tendré que esperar a que pasen los años y que el cabello me vuelva a crecer’”, recordó Aida Victoria Merlano.