Revelaron fragmento de nueva canción de Shakira y esto nos hace pensar que sí está relacionada con Piqué

Desde que se supo que Shakira y Piqué tenían problemas en su relación de pareja los medios encendieron sus focos y cualquier cosa que hicieran o dejaran de hacer la colombiana y el español era motivo de especulación, finalmente tras los rumores la cantante y el futbolista informaron que su relación se había terminado y ya no seguirían juntos, después de estar más de 10 años como pareja y tener dos hijos.

Esto en lugar de dar por cerrado el tema, abrió un nuevo capítulo aún más algido ¿Por qué terminaron Shakira y Piqué? Se empezó a hablar entonces de una suepuesta infidelidad del español, algo que con el tiempo no se confirmó pero al poco tiempo de terminar la relación, el español salió al público con su nueva pareja, la también española Clara Chía Martí, dando así indicios que por ahí podría ir la explicación del fin de la relación con la colombiana.

Por su parte la colombiana no se la ha visto con una nueva pareja, aunque sí se ha especulado mucho del tema, incluso una vidente afirma que la inteprete de ‘Las caderas no mienten’ está saliendo con un colombiano que vive en Miami. A tantos rumores que van y vienen se une un nuevo tema de conversación, la nueva canción de Shakira llamada ‘Monotonía’, desde el nombre ya se puede pensar que va con dedicatoria a su ex.

A menos de 24 horas de darse el lanzamiento oficial, se ha filtrado un fragmento de la canción de la que analizando frases que dice la colombiana se podría presumir que tiene que ver con Piqué, “te olvidaste de lo que un día fuimos, lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”. Habrá que esperar a que salga la canción completa y si la colombiana se refiere directamente a la letra de la canción.