Los Shakiralovers y sus ocurrencias a un día del estreno de Monotonía: “Mi lado cornudo está emocionado”

A tan solo un día de la llegada de Monotonía a las plataformas digitales, los fanáticos de Shakira no han parado de volcar sus emociones a través de las redes sociales.

Y a pesar de que la canción tiene aires tristeza y despecho, los Shakiralovers solo pueden sentir felicidad de que falte tan poco para conocer las contundentes palabras de la cantante dirigidas a Piqué.

Entre los miles de mensajes en apoyo a la intérprete de Te Felicito, no pasan desapercibido los comentarios chistosos, pues hay quienes están “al borde de la locura” por la larga espera de Monotonía.

“Mira niña me va a dar un soponcio en serio mana”, “mi lado cornudo está emocionado”, ¡Ay cálmate que me brinca el ojo derecho de la ansiedad y estrés!”, “¡Esta espera me sacó canas verdes!”, “Mi familia ya no me soporta, suelta ese tema temprano”, “Hija cuente ese chisme de una buena vez”, “¡Me tienes en crisis de ansiedad mamá bella suéltalo ya!”, escribieron algunos.

Otros ya planificaron lo que harán el momento de escuchar la esperada canción por primera vez y hasta les advirtieron a sus seguidores el spam que harán en redes sociales.

“Desde ya practicando para bachatearme Monotonía jajaja”, “Voy a poner el parlante fuera de casa aquí en Barna hasta que revienten las ventanas”, “Mañana es el estreno, pueden bloquearme de una vez”, “Mañana peleo con mi novio para despecharme y vivir el tema”, “Mañana amanezco en modo sad, sino no sirve”, “Ya preparé el sillón con los pañuelos para llorar en grande”.

Mientras muchos viven la emoción a flor de piel, otros pelean para que no se filtre el nuevo tema antes del estreno oficial y acabe con la ilusión de millones de personas.

“No filtren Monotonía, no es justo, esperen al estreno”, “¿Por qué dañar el esfuerzo de todo un equipo?”, “No respetan ni lo que significa esta canción para Shakira”, “¡Qué ganas de meterse donde nadie los llama!”, fue la indignación que manifestaron algunos de los Shakiralovers.