¿Qué necesidad había? Daiky Gamboa se desviste en Nueva York para una foto

Por años el Puente Brooklyn de Nueva York ha sido escenario de grandes escenas, modelaje y hasta historias románticas, pero para el colombiano Daiky Gamboa fue el lugar perfecto para casi “empelotarse” delante de todos los transeúntes que cruzaban el icónico lugar.

Y es que recientemente ha dejado ver en una de sus publicaciones en la red social Instagram la cual está compuesta de un seriado de imágenes con las que el influencer quiso provocar a su comunidad digital.

En la primera de ellas aparece con un helado en su mano que lleva a su boca mientras que un felino se ve de fondo, pero luego de esa continua el carrusel de fotografías en las está en uno de los corredores del Puente Brooklyn de Nueva York.

En ella luce sin camisa, dejando a la vista su torso y musculatura, pero con el pantalón a medio bajar, así como en las siguientes que decidió dejarlo todo casi que al descubierto.

Mientras que las miradas de los transeúntes fueron difuminadas, tal vez para disimular la expresión bien sea de agrado o desagrado. La publicación genero todo tipo de reacciones entre quienes aplauden su figura y otros que rescataron su atrevimiento a hacerlo.

“Que mostron 😂🦾” y “😂 😂 😂 😂 😂Me encanta esa carita de que me vale todo encuerarme delante de quien sea👏👏 👏”, entre los mensajes que destacan de los seguidores.

Otra polémica de Daiky Gamboa

Semanas atrás el creador de contenido había denunciado en un post que tuvo diferencias con la trabajadora de una reconocida casa de modas por querer pararse frente a la tienda a hacerse una sesión fotográfica.

Es así como ante la situación y con fotógrafo profesional decidió contrariar la decisión de la trabajadora y posar en la entrada de la tienda ubicada en Nueva York.

“A mi jamás me ha interesado tener nada de LV lo que si me interesaba era demostrarle a la vendedora de esta tienda en NYC que por más que ella me amenazara yo si podía tomarme mis fotos semi desnudo y con guantes de loco en esa esquina 😎”.