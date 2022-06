El mejor amigo de Karol G fue robado en su paso por Europa

Desde hace un par de semanas se ha dado a conocer en las redes sociales que varios influenciadores se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Europa. Por ejemplo, uno de los que ha sido más activo compartiendo cada una de las actividades que se encuentra realizando es el creador de contenido digital La Liendra.

De hecho, fue él mismo quien compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram que estuvo viendo el partido de la final de la Champions League, e incluso, cómo fue convertido en una caricatura en las calles de París. No obstante, también fue él el encargado de comentar una penosa situación por la que uno de sus compañeros tuvo que pasar en medio del viaje y su paso por España.

Daiky Gamboa fue robado en Europa

Daiky Gamboa, además de su presencia en las redes sociales, es reconocido debido a que tiene una amistad muy cercana a la artista colombiana Karol G.

Según lo que se sabe en el momento, los hechos ocurrieron en el hotel donde se hospedaba, allí, según las palabras de La Liendra, Daiky habría perdido su IPad, el cual dejó en la habitación.

“Quiero compartirles una historia de mi gran amigo, Daiky, un hombre que viaja sin maleta y que solo trajo un par de boxer y un par de medias. Empacó una sola cosa de valor que es su tablet, solo trajo la tablet de valor, iPad pa’ los fresas y se la robaron”, comentó el influenciador por medio de sus historias.

No obstante, fue él mismo quien aseguró que no pueden difamar al hotel debido a que no saben a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, eso sí, no hay rastro del dispositivo.

Vea aquí las palabras de La Liendra: