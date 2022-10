¿La ‘chilindrina’ es racista? Acusan a María Antonieta por rechazar a una imitadora negra

Uno de los programas más queridos e icónicos de Latinoamérica es ‘El Chavo del 8′, producción creada por el humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien además le dio vida al personaje principal.

Otro de los personajes importantes de la serie es ‘La Chilindrina’, que estuvo a cargo de la actriz María Antonieta de las Nieves, quien mantuvo una relación amistosa muy cercana con Bolaños.

A lo largo de los años, De las Nieves ha sido centro de algunos escándalos como, por ejemplo, cuando se conoció el problema que tuvo con el fallecido actor luego de que ella quisiera hacer su propio programa.

Acusaron a ‘La Chilindrina’ de ser racista y ella se defendió

En una nueva oportunidad, la mexicana ha dado de qué hablar por unas declaraciones que hizo contra el programa peruano JB, en donde suelen presentarse imitadores de su personaje.

Tras sus críticas en contra del show, varias personas llegaron a tildarla de racista, ya que uno de los concursantes era de piel negra.

Sin embargo, más delante, de las Nieves quiso aclarar que lejos de tratarse de un asunto de discriminación, el punto es que no aprobaba las imitaciones de ningún tipo, especialmente aquellas que vulgarizaban al personaje.

“Hicieron un concurso donde aparecieron seis Chilindrinas blancas, incluyendo a una de color. No tengo nada en contra de los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando como ‘La Chilindrina’ con la portada de mis fotografías y logotipo”, dijo para medios de comunicación.

Asimsimo, rechazó la aparición de la imitadora, Alex Brandon, que además de querer imitar a ‘La Chilindrina’, también se dedica a hacer bailes subidos de tono en bares y discotecas.

“Que cosa más fea, imagínate una ‘Chilindrina’ con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi diría yo erótico (…) Mis personajes me cuestan mucho dinero y mucho trabajo. Son 50 años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas”, agregó.