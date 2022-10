Andy Rivera no logra sacarse de la cabeza a Lina Tejeiro, así demostró que no se olvida de su ex

El cantante Andy Rivera y la actriz Lina Tejeiro son dos personajes bastante conocidos en el país, él con su música y ella con la actuación y su vida bastante movida en redes sociales. Además porque tuvieron una relación de pareja bastante sonada que los puso a los dos en los focos del mundo de la farandula.

Su relación duró 9 años y aunque ambos eran bastante jóvenes la relación parecía basante estable, tanto así que sus seguidores los veían a futuro como una familia, decidieron ponerle fin a su amor y tomar cada uno por caminos diferentes.

O bueno, eso parece que sucedió en el caso de Lina quien se ha dejado ver muy enamorada con su pareja Juan Duque y Andy por ningún lado parece ser parte de su vida actual. En cambio para Andy las cosas no han sido iguales, el hijo de Johnny Rivera no pierde oportunidad para recordar a su ex.

Esta vez aunque Andy no se refirió directamente a Lina, por lo que dijo y las referencias que dio se puede asumir que estaba hablando de su ex. El hecho se dio en un reciente concierto que dio en el Meta, durante el show antes de empezar a cantar ‘Te perdí’ se detuvo un momento para dar un mensaje.

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener ¿si o no? de hecho estos acordes me hacen pensar en alguien que es de por aquí, del Meta, ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, ¿si o no? esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la perdida de un ser querido, de un amor, eso me hizo pensar en esta canción”