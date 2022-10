¿Juan Gabriel está vivo? Exmanager del artista aseguró que pronto reaparecerá con una explicación

Este 2022 se cumplen seis años del fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel o el ‘Divo de Juarez’, uno de los artistas más reconocidos en América Latina. Desde entonces, el nombre del músico ha seguido sonando y generando polémica.

Tras una larga trayecoria en la industria de la música, el mexicano falleció a los 66 años de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba de gira con el ‘MeXXico es Todo’. La noticias de su muerte le dio la vuelta al mundo y hasta el sol de hoy sigue siendo un tema recurrente de conversación.

“Juan Gabriel está vivo”: exrepresentante del ‘Divo de Juárez’

Pese a que, tras su fallecimiento el 28 de agosto de 2016, sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes en una ceremonia acompañada por más de 700 mil personas y más de 11 millones de espectadores, aún existe la teoría de que el músico en realidad sigue con vida y que todo fue un montaje.

Una vez más, el rumor volvió a tomar fuerza, en esta ocasión de la boca de su exrepresentante Joaquín Muñoz, quien mantenía una relación cercana con él.

Según su versión, el intérprete de ‘Así fue, querida’ y ‘No tengo dinero’ aún seguiría con vida y escondido por petición de su hijo, Iván, quien actualmente estaría a cargo de las propiedades intelectuales del artista. Igualmente, aseguró que estaría listo para salir a la luz y dar una explicación del engaño.

Para dar el anuncio, Muñoz convocó a una rueda de prensa, en donde leyó en voz alta una carta que supuestamente Juan Gabriel le habría escrito al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que le pide ayuda para solucionar unos conflictos legales que enfrenta.

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, fue lo que leyó Muñoz.

“Juan Gabriel está vivo, yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas. Iván sabe dónde está su papá, ahí tengo la carta. A Juan Gabriel le costó mucho trabajo fingir su muerte, él va a aparecer, ya verán, les va a decir cuál fue el motivo por el que lo hizo”, agregó Muñoz.