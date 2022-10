Dani Duke envía mensaje a la ex de ‘La Liendra’ ¿Qué le dijo?

No hay dudas que ‘La Liendra’ y Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en redes sociales. Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado en el ojo del huracán.

Sin embargo, pese a esto, no dejan de demostrarse su amor y aprecio en cada oportunidad que pueden, como la reciente, en la que a la pareja del creador de contenido le cuestionaron sobre lo que piensa o diría a las personas que han estado en el pasado de él.

“Mira, que yo en estos días subí un video que Fanny Lu nos invitó a hacer la promoción de una canción de ella, y yo tenía que decirle algo a la ex de mi novio, y lo que le dije a ella es lo que siento, y se lo diría personalmente y es que gracias a que ella hizo parte de la vida de mi novio, ella y muchas otras personas más lo han formado a ser la persona que me tocó a mí, entonces así que gracias a Dios me tocó el mejor novio del planeta”, confesó Dani Duke.

Es de recordar que días atrás había sido entrevistada también entrevistada por Laura Acuña y en ese momento la también empresaria confesó lo que piensa la respecto de ‘La Liendra’.

Dani Duke fue cuestionada sobre si está o no por interés con ‘La Liendra’, esto debido a los señalamientos en redes sociales sobre que ella está solo detrás del número de seguidores que tiene en las diferentes plataformas.

“Si, han especulado muchas cosas, pues la gente habla y a eso estamos expuestos, la verdad eso no me afecta. Yo ya tenía muchos seguidores cuando lo conocí, mucha gente me conocía a mí, y mucha gente no lo conocía a él” — Dani Duke

Confesó que a pesar de llevarle varios años a ‘La Liendra’ ella se siente una inmadura al lado de él, esto debido a que lo considera como una persona muy centrada en su futuro que en otra cosa.

“A mí me enamora lo juicioso, lo maduro que es, lo centrado. Él tiene 22 años, pero te sientas a hablar con él y es como un viejito, él se levanta en la mañana y ya sabe lo que va a hacer, entonces yo lo veo y me inspira a ser juiciosa”.