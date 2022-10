¿No y que muy humanitario? Así respondió ‘La Liendra’ a la petición de un seguidor

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram por medio de la que ‘La Liendra’ despotricó contra el seguidor y todo por haberle pedido prestado dinero para comprar un carro.

“Liendra me va a prestar 30 millones que falta pa comprar el carro” es la interrogante a la que ‘La Liendra’ respondió, pero de una manera que dejó mucho que desear entre su comunidad digital.

De inmediato el creador de contenido usó su característico sarcasmo para responder, asegurándole que no solo le prestaría la cantidad de dinero que le solicitó, sino que además le tramitaría hasta el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

“Sí papi hágale, de una, mándeme la cuenta de banco, el número de cédula, no es que no me mande esos datos, usted mándeme el carro que quiere y yo se lo compro de una vez, listo, yo le saco el Soat ¿Uste tiene licencia? Si no tiene licencia y tampoco pase yo también se lo saco”, dijo ‘La Liendra’ en unos videos que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

Pero las aseveraciones sarcásticas de ‘La Liendra’ no quedaron allí, sino que se fue un poco más allá indicándole que el dinero será superior a la cantidad solicitada para que este pudiera llenar el tanque de gasolina.

“Listo, y dígame donde vive, yo también se lo llevo ¿Le parece? Y maric… no y me parece también muy mal gente de parte mía, prestarle nada más 30 millones para el carro, porque luego usted compra el carro y luego con qué va a tanquear”. Le voy a prestar 35, ¿listo?” — 'La Liendra'

Finalmente ‘La Liendra’ echó para atrás todo lo que dijo para indicarle que en vez de prestarle el dinero lo que haría sería comprarle directamente el carro, por lo que le solicitó hasta el color del mismo.

“Hágale pues, entonces mándeme los daticos, y no me llame, no me llame, yo lo estoy llamando ¿Listo? Una cosa que es muy importante es el color del carro, como para saber de qué color lo quiere no vaya a ser que yo lo compre de un color que no le guste y perdamos la platica”.