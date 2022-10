Diana Celis dice que no le quitó nada a ‘Epa Colombia’ solo lo que era de ella

La polémica entre Diana Celis y ‘Epa Colombia’ continúa, y es que, si bien días atrás la empresaria salió a contar los motivos de la separación y demanda, aunado a las supuestas cosas que la deportista exigía, esta vez esta última ha salido a desmentir lo que ella dijo.

Puede leer: Diana Celis dice que La Jesuu es una “payasa”

“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, si no hasta después que puse la demanda, así que no hablen de que estoy pidiendo más porque no es así. Es más, el apartamento del Bochica lo compré yo, y las motos son mías, y eso siendo mío tampoco quería dármelo”, aseguró Diana Celis por medio de sus historias de Instagram que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo.

Muy al contrario de lo que dijo su ex días atrás, Diana Celis aseveró que fue mucho más lo que le tocó hacer estando a su lado, y que entre tantas cosas formó parte directa de lo que fue el trabajo que consistía en tratamientos para el cabello además de procesos administrativos.

“Ayudé a trabajar, a construir lo que ahora tiene, no tengo que publicar todo de mi vida para que ustedes hables bien de mí. También trabajé, también aporté, también sequé cabellos, lave cabellos, estuve en maratones, fui administradora, pagar nóminas y hasta agendar citas para que ustedes hablen lo que no saben”.

Finalmente aclaró los motivos de la demanda y pidió conocer el otro lado de la historia para evitar juicios de valor, cuando ella asegura tener los motivos suficientes para haber impulsado la acción legal.

“Yo la demandé porque simplemente ella no quería ni siquiera darme las motos que eran mías y mi departamento, y mis ahorros porque mi dinero ella lo tenía en su cuenta. Así de sencillo es. Así que no juzguen y no me traten mal porque ustedes no saben nada de lo que hacía cuando estaba a su lado”.