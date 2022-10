‘Epa Colombia’ reacciona a la demanda de Diana Celis y aprovechó de revelar el motivo de la ruptura

Después de tanto tiempo, Diana Celis instauró una demanda ante el juzgado 029 de familia de Bogotá con el propósito de que los años junto a ‘Epa Colombia’ sean reconocidos ante la justicia como una unión marital.

Ahora bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram la empresaria ha abierto su corazón para contar cada detalle por lo que está pasando tras la demanda.

“Sí amiga me colocaron otros dos delitos, pero bueno ella sabe que yo obré super bien, y que le di todo lo que me pidió el abogado de ella”, contó en primera instancia ‘Epa Colombia’ al tiempo que confesó que se cansó de esperar por Diana Celis.

“Ella estaba saliendo con alguien de Santa Fe y yo no me podía quedarme como una maric… ahí esperando que me cuidara. que me acompañara a mi empresa, que saliera conmigo no amiga, yo también tuve que buscar lo mío” — 'Epa Colombia'

Confesó que la demanda de Diana Celis la tomó de una manera muy fuerte, porque ella considera que ha trabajado muy duro y sola, además de que era la única que daba la cara.

“Diana a mí me demandó porque cuando terminamos muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía. El 50 por ciento cuando tú terminas con una pareja, yo no me casé, pero después de dos años convivir con una persona tú tienes que por ley darle algo a esa persona. Los abogados de ella querían quitarme el 50 por ciento y me colocaron la demanda”.

Indico que ante esta situación ella prefirió conciliar y sentarse a hablar para saber exactamente qué es lo que ella quería. Por lo que terminó quedándose con varias de las propiedades.

“Ella se quedó con la casa del Restrepo, que valió un montón de dinero, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que yo obré super bien no me puedo quedar donde alguien no me está amando, ni respetando, y donde no me están apoyando a emprender”, confesó ‘Epa Colombia’.

Contó que le tocó enfrentarse a muchas entidades y personas de manera solitaria porque Diana Celis llegaba muy cansada. Indicó que a pesar de la situación no será ningún impedimento para poder salir adelante y recuperarlo todo.