¿Ahogada en deudas? ‘Epa Colombia’ ruega que le compren sus productos y también su ropa usada

Tal parece que la situación de la demanda hacia ‘Epa Colombia’ pica y se extiende, pues la empresaria ahora ha decidido meterse dentro de su armario para mostrarle a toda su comunidad digital en la red social Instagram su ropa, para ofertarla con algunos de sus productos y poder así recaudar el dinero que necesita.

En una serie de videos, que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, se ve a la empresaria de queratinas ofertar lo que serán combos especiales que pueden incluir algunos de sus outfits.

“Necesito pagar una deuda, entonces quería que me ayudaras. Qué tal si me compras un super combo y te puede llegar cualquier camisa. Si me compras por el call center amiga, te envío toda mi ropa, toda mi ropa es cara, amiga todo vale de 100 mil pesos para arriba”, dijo mientras especificada y mostraba cada una de las prendas.

“Te puede llegar una chaqueta, unos zapatos, una blusa, unos calzones. Te puede llegar todo lo que tengo acá, en el otro armario también tengo un montón. Entonces es super sencillo, ¡Ay amiga necesito el dinero hermana!” — ‘Epa Colombia’

Luego reiteró que, así como le ha ido bien también se acercan tempestades a su vida como la actual por lo que reveló la cifra que debe reunir. Aprovechó de resaltar que otra en su lugar se derrumbaría, pero que ella está más que dispuesta a dar la batalla, por lo que solucionaría de esta forma, ya que después podía adquirir de nuevo las prendas.

“Amiga, ¿Tú sí sabías que yo me posicioné como una de las empresarias más jóvenes y exitosas de Colombia? Bueno amiga, así como soy exitosa, así llegan problemas a la vida de uno, yo te voy a dar mi ropa amiga, porque necesito recoger 500 millones porque me toca pagar lo del abogado, lo de la demanda. Yo después me compro ropa. Ayúdeme hoy por mí, mañana por ti. Sé que contigo lo voy a lograr. Estoy más que segura que los momentos difíciles a la vida de uno llegan y es mejor afrontarlos que huir como un cobarde”, finalizó ‘Epa Colombia’.