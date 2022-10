“Quien no ha tenido una ETS no ha vivido”: Carlos Giraldo sorprende a sus compañeros de set

Carlos Giraldo es un famoso periodista quien hace parte del programa de entretenimiento ‘La Red’, en compañía de Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo. Sin dejar de lado, que hace parte de la emisora ‘La Kalle’, en donde ha logrado ganarse el cariño de los televidentes en ambos formatos por su personalidad sencilla y espontánea.

Y es que a lo largo de ‘La Red’ no solo revelan algunos secretos de los famosos, sino también de su vida privada. En la emisión de este sábado 15 de octubre en medio del programa, el presentador indicó que resultado algo cotidiano el tener enfermedades de trasmisión sexual, Giraldo, aseguró: “Quien no ha tenido una ETS no ha vivido”.

Rápidamente, sus compañeros no dudaron en hacerle un sinfín de preguntas al respecto, con el fin de conocer cuál habría sido la enfermedad y como logró atravesar la situación.

Los presentadores quisieron referirse si era herpes, pero, Carlos señaló contundentemente que no tenía dicho padecimiento.“Yo no tengo herpes. Las ETS son enfermedades de transmisión sexual”, aseguró Giraldo.

Sin embargo, las preguntas al respecto no terminaron allí, pues, Mary Méndez fue una de las que más quiso seguir indagando sobre el tema, pues, al parecer, fue una revelación del presentador, la cual no se esperaban.

La samaria agregó “Cuántas has tenido”. Ante el hecho, Giraldo simplemente soltó algunas risas, pero, ella seguía insistiendo en conocer más detalles. Carlos minutos después agregó: “Yo creo que a todos, en la adolescencia, algo se nos pegó (...) Solo tuve unita”.

Aunque el presentador no reveló más detalles al respecto, sus colegas hicieron algunos comentarios en los cuales Mary no pudo aguantar la risa y la molestia se vio por parte de Giraldo. Sin embargo, los presentadores enfatizaron la importancia y concientización sobre aquellas enfermedades de transmisión sexual, en especial, para los jóvenes, quienes llegan a ser los principales afectados de este tipo de padecimientos.

Dejando claro que se debe tener como prioridad la salud tanto física como mental en cualquiera de los ámbitos de la vida diaria.