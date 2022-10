“Ella no tenía atributos”: Hassam contestó a su exesposa por decirle que lo conoció sin dientes

El comediante Hassam ha generado polémica en redes sociales desde su separación con su esposa, Tatiana Orozco, con quién sin reparos se lanzan respuestas por medio de las redes sociales y no escatiman en detalles sobre por qué terminó su relación. Hassam contestó a la mujer porque esta le dijo que lo conoció cuando no tenía dientes.

La noticia de su separación se supo a comienzos de este año, y desde entonces ha quedado claro que la relación no finalizó en los mejores términos, pues han sido varios los cruces de comentarios que han tenido a través de sus redes sociales.

Hace varios días el comediante publicó un video que inició la pelea, en el que aparecía limpiándose las ‘lágrimas’ con billetes de 50 mil pesos. “Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”, dice el mensaje que puso en la descripción de ese video.

Su exesposa no dudó en contestarle y con una serie de trinos en su cuenta personal de Twitter se armó de varios comentarios que incluyeron el aspecto físico del humorista. “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. ¡De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lámpara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga”, fue la respuesta de Orozco.

Tras el revuelo que provocaron en redes sociales, el humorista no se quedó callado y también le volvió a contestar, también metiéndose con su aspecto físico y con comentarios que podrían confirmar que sí es machista. En primer lugar aclaró que el video que publicó lo compartió porque tuvo que costear el abogado y todo lo que acarrea un proceso de separación.

“Ese proceso cuesta plata, hay que pagarles a los abogados. Todo eso lo tuve que asumir o porque fui la persona que tuvo que asumir toda la parte económica y en los 18 años también fue así”, según contó sobre su relación el comediante. Sobre su aspecto físico y el hecho de que lo conoció sin dientes, Hassam también contestó y dijo que sí fue así, pero que ella “no tenía atributos”.

“Sí yo no tenía dientes, ella tampoco tenía otros atributos, que entre otras cosas fueron pagados con mi trabajo, yo sé que soy muy rabón”, adicionó a su cruda respuesta a su ex. Además, en medio de la dura discusión en redes sociales, el él también expuso que hubo infidelidad de “parte y parte”, pero que en ese asunto “los mozos no dan la cara”.