La Segura reveló cuál es el origen picante de los morados que tiene en el cuerpo

Varios de los seguidores de La Segura, la creadora de contenido en redes sociales, han manifestado su preocupación por los morados que tiene en el cuerpo. Sin embargo, a través de sus redes aclaró el origen de los moretones y que los tenía porque le gustaban.

La Segura, que ya cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram, explicó por qué tiene morados en diferentes partes del cuerpo y aseguró que ella los pide, porque se los ha hecho su novio en medio de las relaciones sexuales.

“Mis amores de lo único que no se tienen que preocupar es del origen de mis moraditos, porque son moraditos que a mí me gusta tener y su a mí me gusta tenerlos, no le veo ningún problema porque cada persona se disfruta su sexualidad de la manera que más le guste, que más quiera”, dijo en la primera parte del video que publico Chismes.hoycol.

La razón de los morados de La Segura

Luego la influenciadora continuó diciendo: “sé que hay personas que tienen demasiado tabú con eso y dicen: ‘no te dejes hacer eso’. Pero, si yo misma los pido, ¿por qué no mami?, ¿por qué no?”.

Después aseguró que lo que sí va a hacer es a buscar una base con los que pueda cubrirlos, para evitar que tantas personas le hacen comentarios al respecto. ”Lo que sí voy a hacer es comprarme una basecita porque hay momentos en donde no me gusta que se me vean. Pero, gorda, después de que yo los disfrute, el momento, el furor, no hay de qué preocuparse”.

Aunque entiende que se pueden mal interpretar, aclaró que no se víctima de maltrato. “No, no me maltratan de esa manera. Me maltratan de la manera que yo misma quiero y es de mutuo acuerdo”.

También aclaró que es ella es “demasiado blanca” y que por cualquier cosa que le hagan le salen morados.