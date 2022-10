Rafael Santos reveló que crió a Martín Elías porque Diomedez no pudo

Rafael Santos fue uno de los más afectados por la muerte de Martín Elías, pues no solamente fue su hermano, sino que le tocó ser su papá. Fue tanto el impacto, que en medio del velorio, el cantante se desmayó del shock.

Ahora, luego de varios años de ausencia de Martín Elías, luego de su fallecimiento debido a un accidente de tránsito, Rafael no pierde un solo momento para recordarlo y hablar de él, pues tiene varios cuadros, especialmente uno en su oficina, que le recuerda que lo cuida todo el tiempo.

Para una entrevista con la Revista Semana, el cantante de vallenato no perdió un solo momento para presumir el gran cuadro que tiene de su más grande cuidador. En medio de eso, Rafael confesó que su papá le encomendó la tarea de terminar de criar a Martín Elías, cuando él solo tenía 15 años. Tuvo que salirse de estudiar y empezar a trabajar para dedicarse a Martín.

“Porque mi papá me entrega a Martín. Luego a él le da Guillain-Barré y me dice: ‘Rafael Santos, yo no sé si de esta me voy a parar, necesito que usted me responda por su mamá, por sus hermanos y le entrego a Martín Elías para que lo termine de criar. Y por favor, transmítale todo lo que yo le enseñé a usted’. Eso lo hice orgullosamente”

Sin embargo, Rafael no lo tomó como una situación mala, sino como una bendición “Para mí, recibir a Martín fue lo más grande que Dios me ha dado, porque aprendí mucho con los valores que mi padre y mi madre me dieron; a ser un buen ser humano, fui creciendo con esa idea de ser un hombre noble, humano”

Obviamente, la historia sigue siendo fuerte para algunos, sobre todo porque no era una tarea para un niño de 15 años.