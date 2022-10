¿Lina Tejeiro está embarazada?, esta publicación generó rumores

Lina Tejeiro y Juan Duque están pasando por tremenda luna de miel, pues a pesar de que no se han casado y parece no tener planes sobre eso, si está muy enamorada y no se cambia por nadie, pues Juan le ha ofrecido algo que hace muchos años no tenía. Tanto, que incluso dejó atrás su intermitente relación con Andy Rivera.

Si quieren que lo suyo sea para mucho tiempo, pero no parece que estén pensando en matrimonio. Sin embargo, los rumores de un embarazo están más fuertes que nunca, pues varios usuarios apuntan que todo se dio por una foto que publicó la actriz.

No sería raro que lo estuviera, teniendo en cuenta que Lina aseguró que quería ser mamá, pero que aún no había encontrado una persona con quien tenerlo. Ahora que Juan Duque es su pareja actual, la verdad es que se nota que está muy contenta y puede que tanto como para traer un bebé al mundo.

Todo empezó a rumorearse luego de que Lina compartiera una foto con el ‘outfit’ para el concierto de Daddy Yankee. En esa foto, parece que ella tuviera una pequeña barriguita, además de que muchas personas comentaban casi que cosas en clave y dando a entender que el mensaje era para tres personas.

Otros se fueron al extremo afirmando que los tres corazones que muchos comentaban eran la alusión a un bebé.

En medio del programa de ‘Lo Sé Todo’ aseguraron que si ella no se pronunciaba, podría ser una clara señal de que es verdad y tendría más o menos tres meses. Si rápidamente decide desmentirlo, es porque, efectivamente, es mentira.

Por ahora, habrá que esperar a ver si se pronuncia sobre el asunto.