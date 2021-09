Muchos son los que se preguntan: ¿Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, tuvo un accidente de tránsito?

Durante esta semana se conoció que un cantante colombiano se accidentó en una vía colombiana.

Se trató de Santos Rafael, quien se dirigía a un concierto en una camioneta.

La red publicó imágenes del accidente, en el que además, también estuvieron implicados algunos músicos del cantante.

Por fortuna, los protagonistas de este complicado suceso salieron ilesos.

Sin embargo, en las redes se comenzó a especular que quien se había accidentado era Rafael Santos, el hijo mayor de Diomedes Díaz.

Pero, la verdad es que él se encontraba en Barranquilla a la hora de incidente.

Esto, porque estaba en el lanzamiento de El hijo del cacique, novela de Caracol que se lanzará próximamente y que centra su trama en la vida de Martín Elías.

Y es que el artista se dará vida a sí mismo en la producción musical.

Para aclarar el tema, el mismo Rafael se mostró en un video y aseguró lo siguiente:

“Quiero decirles y manifestarles que me encuentro muy bien de salud, muy contento porque acabamos de realizar el lanzamiento de El hijo del cacique. Hubo una noticia, de pronto equivocada, donde me dieron a mí como accidentado, pero nada de eso ha pasado. Más bien, les deseo pronta recuperación a los muchachos que se accidentaron y que Dios me los proteja”, aseguró.

El hijo del cacique comienza con el nacimiento de Martín Elías y los líos de faldas que empiezan a acabar con el matrimonio de Diomedes y Patricia.

En los primeros minutos también aparece un Rafael adolescente, quien intenta por todos los medios que sus papás no se separen.

La producción se convertirá en el reemplazo de La reina del flow.