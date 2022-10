¡Ouch! Shaira recordó cómo se hizo la curiosa cicatriz de su mano

Shaira ha encantado a sus fanáticos desde que era una niña, deslumbrando con su talento musical desde su participación en el reality Factor XS. Y también llama la atención ya que es una de las celebridades colombianas que más interactúa con sus seguidores, compartiendo con ellos varios detalles de su carrera y su vida privada, y un ejemplo de esto es que recientemente contó cómo se hizo la curiosa cicatriz de su mano.

Muchos fans de la joven de 19 años tienen presentes varios detalles de su vida, como su estatura, sus canciones más exitosas y algunos eventos importantes de su pasado. Pero aquellos que de verdad siguen a la chica desde hace mucho tiempo saben que tiene un par de cicatrices en su cuerpo. Y en esta oportunidad, un seguidor decidió abordarla al respecto.

Puede leer: Solo dos fotografías de Shaira conocerán sus nietos

A través de una sesión de preguntas y respuestas, Shaira tomó en cuenta la interrogante de un internauta en relación a cómo se hizo esa marca que tiene en la parte superior de su mano. Al principio estaba un poco renuente a hablar al respecto porque consideró que era su mamá quien debía pronunciarse sobre el tema, pero al final terminó animándose a relatar la historia.

“Cuando yo era niña, me dio curiosidad de, si como la plancha planchaba la ropa, planchaba la mano. Dije: ‘me voy a planchar la mano’. Me puse la plancha encima, pero fue porque casualmente estaba sola, me mamá se había ido y por como estaba sola, me planché”, confesó la cantante.

Shaira contó la historia detrás de la cicatriz de su mano Instagram: @shaira_oficial

Lea también: Shaira advierte lo que le hará a quien “la mire feo”

Shaira también aprovechó para contar que fue una pequeña pero dolorosa ocurrencia de su infancia, aclarando que tenía cerca de dos años cuando el incidente ocurrió.

“Me quedó esta pequeña cicatriz, que no me disgusta, no se ve tan mal, no está tan fea”, relató la colombiana mientras su mamá recordaba que el evento pasó hace 17 años. “¿Tan vieja estoy?”, dijo Shaira sorprendida.

Shaira mostró la cicatriz de su mano Instagram: @shaira_oficial