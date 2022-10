¡La dejaron con lo que tenía puesto! Paola Jara denunció a aerolínea que se quedó con su maleta

Con un texto suspendido en el video que fue montado en sus historias de la red social Instagram, y que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, Paola Jara precisó que en la maleta tenía toda la ropa y demás objetos para organizarse.

“Llegué a Armenia y cómo les parece, Avianca como cosa rara me dejó la maleta ¡Ay Dios mío! Que llega a las 11 de la noche, y yo canto a las 12 ¡¿Qué hacemos pues?!”, contó Paola Jara sentada en uno de los pasillos del aeropuerto.

El espectáculo en el que se presentaría la esposa del cantante Jessi Uribe era en Circasia, que queda a unos 45 minutos de Armenia. Por lo que cuestionó que el tiempo de espera retrasaría su salida al escenario.

“A qué hora me visto pues, y cómo me teletransporto para llegar puntual. La verdad es que le sacan unas rabias a uno”, escribió acompañando el texto con el nombre de la aerolínea junto a un emoji de molestia.

Sin embargo, esto no fue impedimento, pues horas más tarde finalmente le llegó la maleta y salió ataviada en color negro en piezas de cuero. Por lo que mostró lo que fue la presentación y tal como tiene acostumbrado a su público dejó más que el alma en el escenario al interpretar sus más grandes éxitos musicales.

Algo similar le ocurrió el pasado mes de julio a la presentadora de deportes Lizet Durán quien tuvo que buscar ropa prestada para acudir al estadio y así poder trabajar. Lizet Durán tampoco no se quedó callada ante lo que consideró una injusticia y lo hizo público en sus redes.

“La peor aerolínea del mundo LATAM Airlines son unos irresponsables, llegué a Bogotá y no se les dio la gana traer mi maleta y no me dicen cuando me la entregan, un señor Lisandro, el supervisor en el aeropuerto, me dice ‘que si todo sale bien y no llueve y no se le pincha una llanta al avión o si no se estrella el carro que me la trae, posiblemente me la entreguen, si no de malas porque tengo muchas cosas que hacer’”, escribió la presentadora.

La peor aerolínea del mundo @LATAMAirlines son unos irresponsables,llegué a Bga y no se les dió la gana traer mi maleta y no me dicen cuando me la entregan,un Sr Lisandro el supervisor en el aepto me dice “que si todo sale bien y no llueve y no se le pincha una llanta al avión… — Lizet Durán (@licheduran) July 25, 2022