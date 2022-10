Sara Corrales recordó cuál fue la peor experiencia que vivió mientras grababa ‘El señor de los cielos’

Sara Corrales ha logrado desenvolverse como una de las actrices más reconocidas de Colombia, proyectando su fama a muchos países. Su talento la ha llevado a participar en varias producciones internacionales, entre ellas ‘El señor de los cielos’. Y si bien su papel en este proyecto fue bien recibido por el público, la colombiana reveló que no siempre era grato grabar algunas escenas.

La actriz llegó a Telemundo en 2013 para darle vida al personaje de Matilde Rojas, después de haber participado en gran producciones tanto colombianas como internacionales destacando ‘Ojo por ojo’, ‘El Clon’ y ‘Vecinos’, la comedia que le dio una gran proyección en el medio artístico.

Y si bien para 2013 ya tenía bastante experiencia en el mundo del espectáculo, Sara Corrales comentó en una entrevista reseñada en el portal El Comercio que grabar algunas escenas se convirtió en una verdadera pesadilla para ella, confesando que una de las peores experiencias que vivió mientras participó en la serie estuvo ligada a las bajas temperaturas.

“Me acuerdo que grabábamos en ranchos como en el estado de México donde hacía demasiado frío. Estábamos en época de invierno. Y todo el equipo técnico, los camarógrafos, los productores, directores, todo el mundo iban de chamaras, bufandas... Ponían calentadores como en unas carpas donde estábamos ahí mientras no grabábamos. Repartían té calientes, café caliente. Era un frío miedoso”, reveló.

@Flor_Rubio este fue su look en El Señor de los Cielos..se llama Sara Corrales, Matilde Rojas era su personaje pic.twitter.com/DDkVxqmIU1 — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 26, 2013

De hecho, recordó una escena puntual en la que su personaje debía llevar ropa poco abrigadora, por lo que estuvo más expuesta al clima tan frío de la locación donde estaban filmando.

“Estábamos grabando el matrimonio de Ximena y Aurelio y yo iba en minifalda y en tacones y me acuerdo que no podía grabar las escenas porque la cara y la boca se me estaban congelando y no podía modular, se me enredaba la boca al hablar y tocaba repetir las escenas. De verdad yo no podía porque estaba titiritando todo el tiempo del frío. Era impresionante”, confesó Sara Corrales.